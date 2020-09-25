В Сочи более 40 классов учатся дистанционно из-за коронавируса

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В Сочи более 40 классов переведены на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. У нескольких учащихся и педагогов выявлен COVID-19.

- В школах Сочи из-за коронавируса на две недели переведены на дистанционное обучение 42 класса, где учатся 1354 ребенка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении по образованию и науке.

Представитель управления напомнила, что в школах города-курорта обучаются более 72 тысяч детей. Во всех общеобразовательных учреждениях полностью соблюдены санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора: установлены рециркуляторы, на входах в помещения – диспенсеры, проводится термометрия и гигиена рук.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что очередная краснодарская гимназия - № 36 переведена на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. COVID-19 был выявлен у трех школьников.