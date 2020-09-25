В Краснодаре четыре человека пострадали в аварии с автобусом

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В центре Краснодара в ДТП с автобусом пострадали четыре человека. Инцидент произошёл на перекрестке улиц Гимназической и Рашпилевской.

- Водитель неустановленной машины на проехал на красный свет и «подрезал» автобус, который был вынужден экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В итоге четыре пассажира в салоне автобуса упали и получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что по данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, ведутся поиски виновника аварии и его машины.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Абинском районе в аварии с автобусом погибли два человека.