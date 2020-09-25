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Общество

В Анапе отменено разрешения на строительство 16 объектов

Власти выявили нарушения градостроительного законодательства
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Фото: @admanapa

Фото: @admanapa

В Анапе комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства выявила нарушения на 16 объектах.

Среди них - ЖК «Акварель» на улице Омелькова, три 15-этажных дома на Анапском шоссе. В суде решается вопрос о сносе незаконных строений на улице Скифской в селе Витязево, в проезде Джеметинском, на Пионерском проспекте.

- В борьбе с нарушениями в области градостроительства принимают участие члены общественной градостроительной комиссии, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе начнет работу специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства. Губернатор в ходе посещения Анапы был возмущен местными самостроями.