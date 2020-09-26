В Сочи раскрыта афера организации на 360 млн рублей

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В Сочи в суд Центрального района направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере – на 360 млн рублей. Его фигурантами стали шесть жителей Краснодарского края.

По данным следствия, сотрудники муниципального предприятия заключали липовые договоры на транспортировку и утилизацию бытового мусора. Коммунальные отходы, в соответствии с документами, они должны были отвозить на специальные полигоны и уничтожать с соблюдением установленных требований.

- Фактически же мусор без соответствующей специальной обработки вывозился на близлежащие площадки, которые не имели лицензии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи коммерсанты незаконно захоронили опасные отходы рядом с водозабором водоканала. По факту загрязнения земельного участка возбуждено уголовное дело.