Погода на Кубани на выходных: без дождей, но море быстро остывает

Фото мэрии Сочи

По данным синоптиков, выходные будут весьма комфортными. На большей части территории региона в субботу и воскресенье серьезных осадков не ожидается, и все еще тепло.

- В ближайшие двое суток в крае преимущественно без осадков, лишь в вечерние и дневные часы в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, местами в юго-восточных предгорьях 9…14°; днем 24…29°. На Черноморском побережье без существенных осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, на участке от Джубги до Магри 16…21°, днем 25…30°,- сообщается в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот с морской водой уже начали происходить типично осенние метаморфозы. Температура эта на побережье Черного моря существенно разнится. Все еще комфортно купаться в Сочи и Туапсе, где море прогревается до 25 и 24 градусов соответственно.

А вот купаться в Ейске и Темрюке смогут лишь отчаянные любители плавания. Море-всего 18 градусов.