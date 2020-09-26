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Школьники из Новороссийска заняли третье место на чемпионате России по финансовой грамотности

Соревнования собрали участников из 15 регионов страны
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Команда Новороссийского морского лицея из слушателей от 14 до 16 лет составила серьезную конкуренцию своим сверстникам на всероссийском чемпионате по финансовой грамотности, в котором приняли участие более 8 тысяч человек. Ребята заняли третье, призовое место среди команд из 15 регионов страны.

– Всего в Краснодарском крае на разных этапах участие в чемпионате приняли 33 школьные команды из трех муниципальных образований – Апшеронского района, Краснодара и Новороссийска, – рассказали в регионально министерстве экономики.

Во время конкурса его участники должны были решить задачи, основанные на наиболее распространенных жизненных ситуациях, связанных с экономическими и финансовыми знаниями- получение кредитов, накопление сбережений и инвестирование.