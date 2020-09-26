Краснодар отмечает 227 лет со дня основания

Фото мэрии Краснодара

227-я годовщина со дня образования Краснодара отмечается в эти выходные. В 1793 году Екатеринодар был основан черноморскими казаками изначально в качестве военного лагеря. Позднее появилась крепость, давшая дальнейший толчок к развитию города. Свое историческое название город получил, как дар императрицы Екатерины II казакам Кубани.

Жителей и гостей Краснодара со знаменательной датой поздравил мэр краевого центра Евгений Первышов. Массовые торжественные мероприятия в этом году не проводятся, и глава города обратился к аудитории в онлайн-формате.

Глава города отметил, что хоть привычных торжеств и концертов в этот день не будет, атмосфера праздника в городе все равно ощущается.

— День рождения Краснодара — наш общий праздник. Город растет, развивается, стремительно идет вперед. Краснодар преображается благодаря вам, вашему труду, вашему усердию. В этот замечательный день я хочу пожелать всем здоровья, благополучия и процветания. Всего вам самого доброго, и давайте вместе отпразднуем этот замечательный день! — сказал Евгений Первышов