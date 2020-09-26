Пограничники на Кубани задержали двух браконьеров с солидным уловом пиленгаса

Фото ПУ ФСБ по краю

В Камышеватской бухте Азовского моря в Ейском районе Кубани пограничниками задержаны двое браконьеров. Поживится рыбой местные жители решили в период нереста, в который законом строго запрещен вылов.

Ушлые рыбаки орудовали также запрещенной жаберной сетью, поймав пиленгаса на 200 тысяч рублей.

В результате им пришлось ответить перед законом за свои действия.

- Вступил в законную силу приговор Ейского районного суда Краснодарского края в отношении двух граждан РФ за совершение преступления предусмотренного частью 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Граждане привлечены к уголовной ответственности, причинённый водным биологическим ресурсам ущерб взыскан с них в солидарном порядке,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.