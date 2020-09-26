В Сочи полиция задержала две машины с 500 литрами самопального вина и чачи

Фото УВД Сочи

В ходе рейда в Адлерском районе Сочи полицейские посетили несколько кафе и местных рынков. В тех местах ими были обнаружены в продаже самопальные вина и чача неизвестного происхождения.

Кроме того, оперативники задержали и два автомобиля, доверху набитые упаковками со спиртным кустарного производства общей массой более 500 кг, без какой-либо маркировки.

Местные бутлегеры потчуют этими жидкостями доверчивых туристов, а последние зачастую после возлияний и заплатив деньги, оказываются в больницах с тяжелыми отравлениями.

- По всем выявленным фактам нарушений составили административные протоколы по статьям 14.1. и 14.17.1 КоАП Кроме изъятия предмета правонарушения санкции статей предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа,- сообщает УМВД по Сочи.