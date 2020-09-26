В Сочи полностью пересох Агурский водопад

Фото ВК "Типичный Сочи"

Сочинцы, посетившие 26 сентября популярное в городе место отдыха- Агурский водопад в Хостинском районе курорта, были поражены его весьма необычным внешним видом. Водопад и небольшое озеро внизу полностью пересохли.

- Бывало, что водопад пересыхал и раньше, но вот полностью пустое озеро видим впервые,- пишут сочинцы в соцсетях.

На фото заметна линия на скалах, отмечающая обычный уровень воды в озере. Она находится примерно в 3 метрах от пустого дна.

В последние недели в Сочи сохраняется довольно жаркая даже по южным меркам погода с минимальным количеством дождей. Из-за этого в городе рекордно обмелели несколько рек.

Ближайшие осадки ожидаются лишь в самые последние дни сентября.