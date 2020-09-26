Налоговые поступления от предприятий потребительской сферы Кубани превысили показатель 2019 года

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За 8 месяцев 2020 года в бюджет региона поступило 29,2 млрд рублей налогов . Этот показатель больше аналогичного периода 2019 года на 0,9%.

Власти края считают, что предприятия потребительской сферы смогли после вынужденного простоя довольно быстро восстановиться.

- В целом потребительская сфера региона продолжает показывать положительную динамику и постепенно возвращается к показателям докарантинного периода, – сообщил исполняющий обязанности главы департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

При этом оборот отрасли лишь немного снизился в 2020 году. Он составил 2,1 млрд рублей, что всего на 2% ниже,чем годом раньше. А вот розничные продажи упали на 7,3%.

Заметнее всего снизился оборот общепита - на 17,3% .