В Краснодарском крае умерли еще шесть пациентов с коронавирусом

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67-летняя женщина в Новороссийске была доставлена в местную инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Тест на коронавирус дал положительный результат. Врачи не смогли ее спасти, несмотря на надлежащее лечение.

Два пациента умерли в Крымской районной больнице. У 45-летней женщины на компьютерной томографии выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пациентку подключили к аппаратуре искусственной вентиляции легких. ИВЛ не спасла пациентку.

В этой же больнице умер и 50-летний житель Крымского района. Его госпитализировали и выявили коронавирус на фоне полисегментарной пневмонии.

83-летнюю жительницу Приморско-Ахтарского района доставили в тяжелом состоянии в краснодарскую больницу.. Ее состояние продолжало ухудшаться, и пациентку подключили к ИВЛ. Тем не менее, пожилая женщина умерла.

61-летний житель Усть-Лабинска с сильным сухим кашлем и высокой температурой был госпитализирован в ККБ №2.. Подключение к ИВЛ после подтверждения наличия COVID 19 в организме не спасло пациента.

68-летний житель Сочи умер в местной инфекционной больнице. У него выявили двустороннюю пневмонию. Анализ на коронавирус был положительным. Мужчину перевели на ИВЛ, но это не помогло спасти его.

-За период с начала пандемии общее число летальных исходов в крае составило 271,- сообщает региональный Минздрав.