Житель Тихорецка повадился воровать продукты и алкоголь из супермаркетов соседнего района

Фото ГУ МВД по краю

35-летний житель Тихорецка разработал хитроумный, по его собственному мнению, способ не только не платить за еду в магазинах, но еще и зарабатывать на этом. Мужчина повадился ездить на рейсовых автобусах в соседний Выселковский район и красть еду, в том числе дорогой алкоголь, а также непродовольственные товары из местных сетевых магазинов.

Украденное он ловко прятал под одеждой, что позволяло уйти безнаказанным, как минимум, в трех случаях краж. Часть украденного он продавал у себя в городе. Мужчина было уже совсем уверовал в собственное волшебное везение, как вдруг к нему домой нагрянули оперативники полиции. До этого директора нескольких магазинов подали заявления в местное УВД, и любителя поесть и выпить за чужой счет опознали по камерам наблюдения.

К тому времени товаров он успел наворовать на 13 тысяч рублей.

- ОМВД России по Выселковскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.,- сообщает ГУ МВД по краю.