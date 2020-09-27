В Новороссийске появится экопарк

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Первый символический камень, как основание будущего экопарка, установили на территории Дендропарка Новороссийского политехнического института (филиала КубГТУ). Именно с этого места начнутся будущие работы по закладке новой зеленой зоны.

- Новороссийск сегодня динамично разрастается, строятся новые жилые массивы, но тем острее стоит необходимость сохранить и преумножить зеленые зоны, - написал на своей страничке в Instagram глава Новороссийска Игорь Дяченко.

В настоящее время утверждается эскиз экопарка, подготавливаются все необходимые документы. В день открытия камня были представлены несколько проектов. Гости мероприятия могли посмотреть, каким видят экопарк в будущем разработчики концепции.

Также в этот же день студенты Новороссийского политехнического института на территории Дендропарка высадили новые деревья, а рядом установили таблички с информацией об этом растении.