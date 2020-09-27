В горевшем доме по улице Российской восстановят кровлю до середины октября

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В Краснодаре в доме по улице Российской, 267/6, где 13 сентября полностью выгорел мансардный этаж, продолжаются восстановительные работы. Здесь начали стелить кровлю, вставлять окна и двери.

- Планируется, что кровлю в горевшем доме восстановят до 14 октября. Монтаж крыши, как и другие работы после пожара, оплатит застройщик, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Напомним, что было решено последний выгоревший этаж в доме оставить нежилым, он будет техническим. 56 новых квартир пострадавшим собственникам купили в том же районе. Также выплатили компенсации: по 10 тысяч рублей в качестве единовременной финансовой помощи, плюс по 50 — при частичной утрате предметов первой необходимости и по 100 — при полной утрате имущества.