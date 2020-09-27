В Краснодаре в День города прошла велоночь

Фото: alltrails.com

Велоночь «Night Ride» прошла в краевом центре 26 сентября. Любители двухколесного транспорта собрались на Пушкинской площади. А с восьми часов колесили по городским улицам, объехав почти весь Краснодар.

- В День образования города Краснодара состоялся праздничный заезд. Более 200 велосипедистов съехались в краевую столицу из Краснодара, Красноармеи ского, Динского, Усть-Лабинского, и Северского раи онов. Уверен, те эмоции, которые участники заезда получили в велоночь, находясь в одном строю с сотнями добрых и радостных людей , останутся надолго, - прокомментировал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Велосипедисты дали старт заезду с улицы Красной, объехали по Кубанской Набережной, далее снова по главной улице города до Дворца бракосочетаний «Екатерининский», по 40-летию Победы, Восточно-Кругликовской, Уральской, Ставлопольской, мимо стадиона «Кубань», по улице Суворова обратно к Пушкинской площади.