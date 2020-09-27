Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 27 сентября увеличилось на 98

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 27 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 98 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Сочи – шесть. В Крыловском, Красноармейском районах заразились по пять человек, в Крымском – четыре. По три пациента получили положительные результаты на коронавирус в Армавире, Новороссийске Каневском, Северском, Ейском районах. По два человека с инфекцией выявили в Павловском, Динском, Щербиновском, Усть-Лабинском, Кущевском, Туапсинском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Белореченском районах. По одному жителю заболело в Калининском, Тимашевском, Староминском районах и в Горячем Ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что инфекция обнаружена, в том числе, у 17 детей. Они находятся в Краснодаре, Павловском, Красноармейском и Каневском районах.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 человека, еще четверо - на ЭКМО.