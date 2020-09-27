Завершены поиски десятилетней девочки из Сочи

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В городе-курорте 26 сентября пропал ребенок. 10-летняя девочка вышла из дома и не вернулась, ее мобильник тоже не отвечал. Мама стала искать самостоятельно, но когда поиски были безрезультатны, обратилась за помощью к полицейским и волонтерам.

- Внимание! Пропал ребенок! Александра А., 10 лет. Рост девочки 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в салатовую майку, белую юбку с красными цветами, также на ней были розовые кроссовки, - такую ориентировку распространили по городу правоохранители и добровольцы.

Малышку искали в течение суток. 27 сентября сообщили, что поиски девочки завершены. Ребенка нашли, сейчас с ней все в порядке. По некоторым данным, школьница сама вернулась домой. В ближайшее время сотрудники ПДН проведут с ней профилактическую беседу.