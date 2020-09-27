На Кубани умер еще один пациент с коронавирусом

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В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным коронавирусом. За последний сутки зафиксирован еще один летальный случай. Умер 57-летний житель Каневского района.

- У мужчины остро протекало заболевание. Он был госпитализирован в Ленинградскую ЦРБ, затем переведен в краевую больницу №2. На КТ обнаружена двусторонняя полисегментарная пневмония, тест на коронавирус был положительный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. Мужчина страдал сопутствующими хроническими заболеваниями – гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 27 сентября за последние сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболели еще 98 человек. В тяжелом состоянии продолжают оставаться 38 пациентов.