В Сочи в результате падения машины с обрыва погиб молодой человек

Фото: ДТП и ЧП Сочи

Трагедия произошла в ночь на 26 сентября. Местные жители говорят, что парень с девушкой приехали к склону на свидание. Но в какой-то момент припаркованный на краю обрыва ВАЗ покатился вниз. Девушка успела выскочить из машины, а 22-летний молодой человек погиб на месте.

По официальной информации, водитель неправильно припарковался.

- Машина упала с опорной стены на пляж в поселке Лоо. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 нарушил правила стоянки транспортного средства. 22-летний парень погиб, пассажирка была госпитализирована, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИББД Сочи.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.