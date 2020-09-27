Гонку Формулы-2 в Сочи отменили после аварии двух болидов

Фото: twitter.com/FIA_F2

Авария на автодроме в Сочи случилась 27 сентября. Здесь проходила вторая гонка этапа чемпионата Формулы-2. Во время тренировочного заезда на одном из поворотов на скорости не справились с управлением итальянец Лука Гиотто из Hitech Grand Prix и британец Джек Эйткен, гонщик «Кампоса». Обе машины вылетели за пределы трассы, а одна из машин загорелась. Гонщики не пострадали и рассказали о причинах случившегося.

- Я рад, что в порядке после такого, рад, что Лука тоже. В повороте из-за небольшого контакта случился прокол задней шины, и болид просто поехал прямо. Такое случается, – пояснил в твиттере Джек Эйткен.

Из-за аварии гонка была завершена досрочно и возобновлена не будет, об сообщили в пресс-службе соревнований.

Ранее "Комсомолка" публиковала момент аварии, которая случилась на Формуле-2. Напомним, основная гонка начнется 27 сентября в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию Формулы-1 Гран-при России в Сочи 2020 можно смотреть здесь.