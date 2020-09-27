Вениамин Кондратьев посетил Формулу 1

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вместе с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком принял участие в официальной церемонии открытия Гран-при России-2020.

- В Сочи проходит один из самых долгожданных этапов Формулы 1 в этом году, так как на гонке присутствуют зрители, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Для соблюдения санитарных мер всех болельщиков рассадили на социальной дистанции, выдали медицинские маски и приготовили 20 литров антисептических средств. Для Сочи это седьмая гонка. Безопасность зрителей и участников обеспечивают около двух тысяч сотрудников силовых структур и казаков, более 500 контролеров-распорядителей и лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что россиянин Никита Мазепин обогнал сына Михаэля Шумахера на гонке Формулы-2 в Сочи. Русский пилот мог стать первым, но гонку прервали досрочно из-за жесткой аварии на автодроме.