В Анапе новую школу построят к 2022 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школа на 1100 мест в Анапе строится на улице Спортивной. Трехэтажное здание займет территорию в три гектара. Возводить объект начали в марте, строители уже залили фундамент, смонтировали колонны и часть монолитных участков. Открыть учебное учреждение планируется в 2022 году.

- Готовность здания составляет 9%, график работ соблюдается. Ввод в эксплуатацию школы запланирован на 2022 год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Стоит отметить, что за пять лет в Краснодарском крае построили 39 новых школ. К концу года будет открыто еще около 10. Здания образовательных учреждений возводятся за счет краевых программ, а также в рамках национальных проектов.