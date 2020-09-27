Горевший в Крыму пассажирский автобус ехал из Геленджика

Фото: МЧС Крым

27 сентября на трассе под Керчью загорелся пассажирский автобус, он ехал из Геленджика в Симферополь. По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке, после чего пламя сразу же перекинулось в салон. Водитель быстро среагировал и вовремя вывел всех людей из салона, никто не пострадал.

- Все пассажиры уже успели покинуть автобус после начала пожара вместе со своими вещами — ни сами люди, ни их имущество не пострадали. МЧСники потушили огонь за 20 минут, - сообщает «КП»- Крым».

Все пассажиры были доставлены до места следования другим транспортом. Точные причины возгорания установят специалисты.