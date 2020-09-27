После гонки Формулы-1 в Сочи из-за подозрительных предметов перекрыли въезд в Олимпийский парк

Фото: КП-Кубань

27 сентября в Сочи завершилась гонка 10-го этапа Формулы-1 Гран-при России. После награждения победителей сотрудники полиции перекрыли въезд в Олимпийский парк. Оказалось, что в одной из машин нашли подозрительные предметы.

Фото: КП-Кубань

- На территории парка сотрудники Росгвардии обнаружили автомобиль, в котором находились подозрительные баллоны. В связи с этим для перестраховки и безопасности граждан был перекрыт въезд и выставлено оцепление. По предварительным данным, после проверки выяснилось, что личные предметы водителя никакой опасности не представляют, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: КП-Кубань

Экстренные службы продолжают работать на месте. В связи с чемпионатом сотрудники правоохранительных органов и МЧС дежурят и следят за ситуацией в Имеретинской низменности круглосуточно.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что российский пилот Даниил Квят вошел в десятку после гонки Формулы 1 – он оказался на восьмой позиции. Также сообщалось, что россиянин Никита Мазепин обогнал сына Михаэля Шумахера на гонке Формулы-2 в Сочи.