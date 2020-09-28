Мэр Краснодара уехал на обучение в Москву

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Глава краевого центра отправился в столицу в командировку. Там он за неделю пройдет обучение по программе подготовки управленческих кадров. Курсы проведет Московская школа управления "Сколково" и ВЭБ.

- В этой школе обучение проходят команды из 100 крупнейших городов России - мэры и их заместители, курирующие вопросы градостроительства, главные архитекторы, - написал Первышов.

Краснодарская команда администрации уже начала обучение в конце августа. Теперь ним присоединился и мэр города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что повышают квалификацию в Краснодаре и специалисты по озеленению. Они изучают все аспекты ухода за деревьями. В программе краснодарских специалистов два курса по диагностике и лечению зеленых насаждений с использованием новейшего оборудования.