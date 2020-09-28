Краснодарский край накроют дожди с середины недели

В некоторых районах кратковременных дожди начнутся уже с 29 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

28 сентября на Кубани преимущественно без осадков. Холодный фронт подойдет к региону вечером 29 сентября. Тогда начнут и опускаться столбики термометров.

- На этой неделе осадки пройдут по всей территории края, местами сильные с градом. Дождь накроет регион с середины недели, с 30 сентября. При прохождении фронта ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

С 30 сентября и до конца недели температура воздуха понизится с 29 до 24 градусов.

При сильном ветре и ливнях МЧС рекомендует оставаться дома, а находясь на улице, избегать близкого нахождения с шаткими конструкциями, деревьями и линиями электропередач.