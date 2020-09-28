«Ужасные туалеты, неработающая канализация»: В краснодарской школе устраняли нарушения под контролем приставов

Все нарушения устранены

В одной из средних образовательных школ Краснодара прошла проверка Роспотребнадзора. Краевые специалисты выявили целый ряд санитарных нарушений. Для контроля устранения были подключены судебные приставы.

- В школе ужасные туалеты, канализация не работает. Да и классы переполнены детьми, - жаловались родители.

Суд постановил провести капитальный ремонт туалетов, отремонтировать канализационную систему и инженерные коммуникации. Также по ходу обнаружились и другие проблемы: в мастерских для трудового обучения не было вытяжной вентиляционной системы, а над сверлильными и точильными станками отсутствовали предохранительные сетки – это все также было поручено установить.

- Все нарушения были устранены в результате взаимодействия с судебным приставом. Он неоднократно выезжал в школу и контролировал все ремонтные работы на месте. Кроме того, руководство школы привело наполняемость классов в соответствие с санитарными нормами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.