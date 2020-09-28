В Краснодаре с 29 сентября закроют Перинатальный центр

Фото: kkb2-kuban.ru

С 29 сентября временно закроют Перинатальный центр Краевой клинической больницы №2, который находится на Красных Партизан. Роддом не будет работать в связи с проведением плановых профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в здании.

- Перинатальный центр Краевой клинической больницы №2 закрывается на прием беременных, рожениц и новорожденных. Ориентировочная продолжительность закрытия Перинатального центра ККБ №2 составляет четыре недели, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

Беременных и рожениц в этот период будут принимать другие роддома города. О дате открытия Перинатального центра на Красных Партизан представители больницы сообщат дополнительно.