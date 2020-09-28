Под Туапсе 18-летний парень без прав насмерть сбил пожилого мужчину

Фото: отдела пропаганды БДД

Смертельное ДТП случилось 27 сентября около двух часов ночи на улице Морской поселка Новомихайловского Туапсинского района. По предварительным данным, 18-летний молодой человек, не имея водительских прав, сбил 61-летнего мужчину.

- На место приехала скорая. Медики констатировали смерть пострадавшего. Стоит отметить, что пешеход переходил проезжую часть дороги под прямым углом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Стоит отметить, что на дорогах Краснодарского края с 25 по 27 сентября сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 57 ДТП, в которых погибли девять человек и 65 получили ранения различной степени тяжести.