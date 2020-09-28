В Адыгее сделали первые прививки от коронавируса

Пока вакцина от коронавируса предназначена только для медиков

В Адыгею первые 42 дозы вакцины от коронавируса прибыли на прошлой неделе. Пока они предназначены только для прививок от инфекции групп риска.

- Первые две мы уже сделали. Конечно, пока это только медики, - пояснила "КП" - Кубань" главный эпидемиолог Адыгеи Альбина Шеужева.

Сейчас в минздраве республики составляют списки работников, которые непосредственно вынуждены контактировать с заболевшими COVID-19.

К слову, на прошлой неделе с инфекцией слег глава республики Мурат Кумпилов. Болезнь он переносит нетяжело и находится на амбулаторном лечении.

- Все хорошо. Он уже идет на поправку, - уточнила "КП" - Кубань" врач-инфекционист.

Напомним, число заболевших в регионе превысило 4 тысячи человек. Больше всех зараженных находятся в столице республики Майкопе - 1335 человек. Умерли от коронавируса в Адыгее 31 инфицированных.