Житель Кубани убил возлюбленную из-за бутылки спиртного

Расследование дела продолжается

33-летний мужчина сожительствовал с 46-летней женщиной в станице Мингрельской Абинского района. 13 сентября между возлюбленными произошел конфликт – гражданская жена купила не тот алкоголь, который хотел ее мужчина. То ли не поняла, что просил партнер, то ли нарочно выбрала по своему вкусу – это останется загадкой. Но этот факт привел мужчину в ярость. Он избил женщину и лег спать, а на утро оказалось, что пострадавшая скончалась.

- В ходе конфликта обвиняемый нанес оппонентке несколько ударов руками и ногами в область живота, после чего лег спать. Проснувшись утром, мужчина обнаружил сожительницу без признаков жизни. Скорую попросил вызвать соседку. При этом не сказал о своей причастности к случившемуся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина задержан и заключен под стражу. Расследование дела продолжается, выясняются все причины и обстоятельства трагедии.