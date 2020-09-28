На Кубани сбытчикам наркотиков дали более 10 лет тюрьмы

Приговор не вступил в законную силу

Трое местные жителей организовали незаконный сбыт наркотических веществ в своем районе. Мужчин покупали наркотики, хранили их и подыскивали потенциальных покупателей. В один момент попались на удочку полицейских при «контрольной закупке».

- Трое молодых людей действовали в строгом соответствии с отведенными им ролями. Их задержаны в ходе проведения оперативного мероприятия. Кроме наркотиков в машине одного из подсудимых стражи порядка нашли обрез охотничьего ружья и три патрона. Они также были незаконными, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

Исходя из роли каждого, суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки 15, 11 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях особого и строгого режимов. Приговор вступит в законную силу в ближайшее время.