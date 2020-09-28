В центре Краснодара пять дней не будет горячей воды

Фото: krd.ru

На магистрали «ТЭЦ — Центр города» запланирован срочный масштабный ремонт. В связи с работами жители центральной части Краснодара останутся без горячей воды.

- В зону отключения попадут 368 домов и 38 социальных объектов, среди которых детсады, школы и ковидные госпитали, - сообщили на городском совещании в мэрии.

На магистрали заменят три точечных участка. Специалисты отметили, что ремонт проведут до начала отопительного сезона. На это понадобится пять дней.

- Прежде всего, трубы необходимо осушить — это сделают 29 сентября. 30 сентября и 1 октября выполнят разрытия и сварочные работы. Со 2 октября систему начнут заполнять горячей водой. 3 октября, по данным компании, горячее водоснабжение будет возобновлено, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

КОНКРЕТНО

Дефекты будут устранять по адресам:

Адыгейская Набережная, 7

КИМ, 20

Старокубанская, 95