В центре Краснодара пять дней не будет горячей воды

Фото: krd.ru
На магистрали «ТЭЦ — Центр города» запланирован срочный масштабный ремонт. В связи с работами жители центральной части Краснодара останутся без горячей воды.
- В зону отключения попадут 368 домов и 38 социальных объектов, среди которых детсады, школы и ковидные госпитали, - сообщили на городском совещании в мэрии.
На магистрали заменят три точечных участка. Специалисты отметили, что ремонт проведут до начала отопительного сезона. На это понадобится пять дней.
- Прежде всего, трубы необходимо осушить — это сделают 29 сентября. 30 сентября и 1 октября выполнят разрытия и сварочные работы. Со 2 октября систему начнут заполнять горячей водой. 3 октября, по данным компании, горячее водоснабжение будет возобновлено, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.
КОНКРЕТНО
Дефекты будут устранять по адресам:
Адыгейская Набережная, 7
КИМ, 20
Старокубанская, 95