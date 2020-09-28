В Мостовском районе благоустроили две общественные территории

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Зоны отдыха обновляли в поселках Псебай и Мостовской. Работы в городских поселениях велись в раках нацпроекта.

- В поселке Псебай реконструировали территорию по улице 60 лет Октября. Здесь появились архитектурные формы новые спортивная и детская площадки. На эти работы было выделено порядка девяти миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

А в поселке Мостовском обновили территорию перед спортивной школой «Юность». На площади проложили тротуарные дорожки, установили скамейки, обновили покрытие спортпощадки. Сюда было вложено около 23 миллионов рублей.

Кроме того, в Мостовском районе продолжается благоустройство парка в станице Ярославской.