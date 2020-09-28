Сочинская таможня будет присоединена к краснодарской с 1 октября

Фото Краснодарской таможни

С 1 октября 2020 года в структуре таможни Южного региона произойдут изменения. Сочинская таможня будет реорганизована и присоединена к Краснодарской таможне.

Приказ об этом подписан еще 27 марта текущего года руководителем ФТС России Владимиром Булавиным.

- Четыре таможенных поста Сочинской таможни: Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП Адлер и МАПП Адлер будут переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности,- сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Таможенные операции и контроль перейдут в ведение Краснодарской таможни.

В Краснодарской таможне подчеркивают, что нововведение не скажется на эффективности контроля и сроках таможенного оформления.