Застройщик в Сочи предстанет перед судом за мошенничество на 2 миллиона рублей

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38-летний житель Сочи убедил двоих знакомых выделить ему 2 миллиона рублей на строительство многоквартирного дома в селе Орел-Изумруд Адлерского района курорта.

Тем не менее, стройка явно не входила в его планы. Работы были быстро прекращены еще на начальной стадии. Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Пострадавшие заявили в полицию.

УВД по городу Сочи в отношении 38-летнего местного жителя возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Сейчас по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Адлерский районный суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет,-сообщает ГУ МВД по краю.

Ранее самовольное недостроенное здание было снесено, а застройщик вернул деньги своим кредиторам.