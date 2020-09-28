На Кубани таксист уехал с деньгами и вещами пассажиров

Таксист уехал с вещами пассажиров Фото: Иван МАКЕЕВ

С заявлением в полицию по Успенскому району края обратились двое туристов из Волгоградской области.

Молодые люди рассказали, что Тихорецке наняли такси для поездки в соседнюю республику. По пути они попросили водителя сделать санитарную остановку.

Таксист решил воспользоваться отсутствием пассажиров самым наглым образом. После того, как они вышли из машины, водитель ударил по газам и скрылся с принадлежащими им сумками, в которых находились личные вещи и деньги. Сумма ущерба составила около 25 000 рублей.

В результате розыскных мероприятий оперативники угрозыска вскоре установили личность и местонахождение злоумышленника. 35-летнего ранее судимого таксиста полицейские задержали по месту работы.

Таксист рассказал, что украденными деньгами распорядился по своему усмотрению.

- ОМВД России по Успенскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.