Краснодарская студентка стала лауреатом международного конкурса искусств

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Студентка колледжа Краснодарского государственного института культуры Валерия Евтушенко стала лауреатом II степени в Международном проекте музыкальных и танцевальных жанров "Ты – можешь" конкурса "Осеннее настроение!".

Конкурс проходил в Москве в онлайн-формате.

- Валерия стала призером в номинации "Народный вокал", она отправляла видеозапись исполнения русской народной песни "Кумушка". Студентка учится на четвертом курсе колледжа по специальности "Сольное и хоровое народное пение". Класс преподавателя Альвины Авидисян, -сообщает пресс-служба учебного заведения.

Оценивало конкурсантов авторитетное жюри в лице профессора Российской государственной специализированной академии искусств Сергея Сорокина, заместителя заведующей творческими коллективами оперной труппы Большого театра России Романа Боброва и других деятелей искусства.