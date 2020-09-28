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На Восточном обходе Краснодара на две недели перекроют одну полосу движения

Здесь установят ограничение скорости – 50 километров в час
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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Участок ремонта на Восточном обходе Краснодара

Участок ремонта на Восточном обходе Краснодара

Фото: Яндекс. Карты

На Восточном обходе Краснодара с 29 по 11 октября ограничат движение по одной из полос. Из-за ремонта путепровода на 1335-м километре трассы М-4 «Дон» максимально разрешенная скорость составит 50 километров в час.

Речь идет об участке Восточного обхода по направлению в сторону Горячего Ключа, работы пройдут на мосту перед съездом на улицу Уральскую.

Ремонт путепровода на Восточном обходе Краснодара завершат 11 октября

Ремонт путепровода на Восточном обходе Краснодара завершат 11 октября

Фото: Автодор

- Работы планируется провести в два этапа. Сначала, с 29 сентября по 4 октября, дорожники будут менять гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие на крайней правой полосе. Движение транспорта в это время будет идти по левой полосе. Далее, с 6 по 11 октября, пройдет ремонт левой полосы, а автомобили пустят по правой, - сообщают в пресс-службе ГК «Автодор».

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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