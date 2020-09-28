На Восточном обходе Краснодара на две недели перекроют одну полосу движения

Участок ремонта на Восточном обходе Краснодара Фото: Яндекс. Карты

На Восточном обходе Краснодара с 29 по 11 октября ограничат движение по одной из полос. Из-за ремонта путепровода на 1335-м километре трассы М-4 «Дон» максимально разрешенная скорость составит 50 километров в час.

Речь идет об участке Восточного обхода по направлению в сторону Горячего Ключа, работы пройдут на мосту перед съездом на улицу Уральскую.

Ремонт путепровода на Восточном обходе Краснодара завершат 11 октября Фото: Автодор

- Работы планируется провести в два этапа. Сначала, с 29 сентября по 4 октября, дорожники будут менять гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие на крайней правой полосе. Движение транспорта в это время будет идти по левой полосе. Далее, с 6 по 11 октября, пройдет ремонт левой полосы, а автомобили пустят по правой, - сообщают в пресс-службе ГК «Автодор».

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.