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В Сочи 33 новых земельных участка будут отведены под строительство социальных объектов

Поиском таких территорий занимается специально созданная рабочая группа
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Созданная по поручению мэра Сочи рабочая группа выявляет в городе территории, пригодные для дальнейшего планирования строительства социальных объектов.

Всего за год определено 33 таких участка. Из них 22 отведены для будущих школ и детских садов, три – для фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Еще на четырех на курорте построят спортплощадки, столько же участков отведены для строительства объектов инженерной инфраструктуры.

– Выявленные земельные участки должны быть определены исключительно под строительство социальной инфраструктуры. Сочинцы должны быть обеспечены новыми школами, детскими садами, местами для прогулок, больницами и другими объектами. Уже сейчас у нас появляется понимание – где и что мы можем строить, а значит планировать бюджет, – отметил Алексей Копайгородский в ходе совещания в администрации города..