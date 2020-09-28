В Сочи 33 новых земельных участка будут отведены под строительство социальных объектов

Фото мэрии Сочи

Созданная по поручению мэра Сочи рабочая группа выявляет в городе территории, пригодные для дальнейшего планирования строительства социальных объектов.

Всего за год определено 33 таких участка. Из них 22 отведены для будущих школ и детских садов, три – для фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Еще на четырех на курорте построят спортплощадки, столько же участков отведены для строительства объектов инженерной инфраструктуры.

– Выявленные земельные участки должны быть определены исключительно под строительство социальной инфраструктуры. Сочинцы должны быть обеспечены новыми школами, детскими садами, местами для прогулок, больницами и другими объектами. Уже сейчас у нас появляется понимание – где и что мы можем строить, а значит планировать бюджет, – отметил Алексей Копайгородский в ходе совещания в администрации города..