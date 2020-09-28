В 2021 году по нацпроекту в Новороссийске отремонтируют 41 улицу

Фото мэрии Новороссийска

В Новороссийске по нацпроекту отремонтируют дорожное покрытие на 41 городской улице. Общая протяженность трасс превышает 32 километра.

При этом есть множество вопросов из-за сложного рельефа в городе. Специальная комиссия обследовала улицы ,готовящиеся к ремонту. Особое внимание уделяется ливневым сетям.

– Специалисты решили, что прежде, чем приступать к асфальтированию, нужно провести высотные съемки, отвести ливневые воды в существующую ливневку. На улице Ревельской из-за горного рельефа предстоит изменить подход к ремонту. Здесь необходимо укреплять обочины бетоном, а не песко-щебеночной смесью, – рассказали в региональном Минтрансе.

В 2020 году работы по нацпроекту в Новороссийске были завершены значительно раньше запланированного.