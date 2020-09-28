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Общество

За 5 лет на Кубани направлено более 2,3 млрд рублей на развитие виноделия и виноградарства

Год от года растет экспорт кубанских вин за рубеж
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Минсельхоза КК

Фото Минсельхоза КК

На Кубань сегодня приходится около трети всех виноградников страны. Пять лет в крае назад приступили к постоянному расширению площадей, выделив за это время более 2,3 млрд рублей на развитие виноградарства.

- Это позволило увеличить ежегодную площадь закладки новых виноградников с 1200 га до 1700 га в год. Для сравнения, в 90-е годы среднегодовая закладка составляла около 800 га, – рассказали в региональном Минсельхозе.

Увеличиваются и объемы производства вина. В первой половине 2020 года производителям удалось сохранить показатели прошлого года, при этом производство шампанского и игристых вин выросло почти на 10%, коньяка – почти на треть.

По сравнению с 2019 годом, экспорт алкоголя вырос на 17%.