Краснодарские энергетики завершили подготовку трансформаторных подстанций к зиме

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Сотрудники Краснодарского филиала «Россети Кубань» (ПАО) с опережением завершили ремонтную программу по подготовке трансформаторных подстанций к зиме. В порядок приведены 185 энергообъектов в пригороде Краснодара, Динском, Северском, Горячеключевском районах края, а также Тахтамукайском и Теучежском районах Адыгеи.

Специалисты выполнили весь объем запланированных работ с опережением графика. До конца года энергетики планируют перевыполнить план ремонтных работ на 20%.

На каждой отремонтированной подстанции энергетики заменили автоматические выключатели и другое оборудование. Вместо фарфоровых изоляторов они установили новые из закаленного стекла. Такая конструкция обладает повышенной прочностью и способна выдержать серьезные температурные перепады, скачки напряжения и механическое внешнее воздействие. Помимо прочего, стеклянные изоляторы облегчают проведение ремонтных работ, поскольку позволяют обнаруживать дефекты без специальной диагностики. А это экономит время и дополнительные расходы на устранение неполадок.

Специалисты компании также отремонтировали свыше тысячи километров распределительных линий электропередачи. Важной частью подготовки к работе в межсезонье и зимний период является и расчистка от деревьев и кустарников охранных зон линий электропередачи. Это снижает вероятность повреждения ЛЭП из-за падения стволов и веток во время неблагоприятных погодных условий. Также специалисты привели в порядок опоры ЛЭП, заменили грозозащитные тросы и заменили провода.

Все принятые меры существенно повышают надежность электроснабжения потребителей в период нестабильных погодных условий и низких температур.