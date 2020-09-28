В Сочи водитель такси оторвал ухо пассажиру

Дежурная часть полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летний житель Сочи, садясь глубокой ночью в такси вместе со своей девушкой в Адлерском районе , вряд ли мог предположить, сколь диким образом закончится его поездка.

По прибытии глубокой ночью на улицу Цимлянскую, неподалеку от Олимпийского парка, в машине такси произошла бурная ссора между пассажирами и водителем.

В ходе драки таксист настолько рассвирепел, что ухватился за ухо пассажира и оторвал его. Прибывшие на место несколько оторопевшие врачи «Скорой» оказали парню первую помощь.

Далее события развивались еще более странным образом. Вначале лишившийся уха потерпевший было подал заявление в полицию, но затем быстро передумал.

- В ходе проведения проверки по факту нанесения телесных повреждений, от потерпевшего поступило заявление об отказе от проверки и проведения медицинского освидетельствования,- сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.