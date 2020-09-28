"Травмат нашел на улице": в машине, которая ехала в Дагестан, гаишники обнаружили готовый к бою пистолет

Полицейские на Кубани обнаружили пистолет в багажнике иномарки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глубокой ночью на стационарном посту в Успенском районе Кубани инспекторами ГИБДД в рамках спецоперации «Доза» остановлен для проверки документов автомобиль «ДЭУ Нексия» с госномерами Республики Дагестан.

За рулем находился 27-летний житель Махачкалы. Рядом с ним в машине был 35-летний житель Ростовской области.

Мужчины всячески старались избежать досмотра машины, что лишь насторожило полицейских. При осмотре багажника иномарки была обнаружена сумка, внутри которой инспекторы нашли пистолет МР-79. Формально такое оружие считается травматическим и выполнено по образцу известного пистолета Макарова.

Однако при этом специалистами МР 79 классифицируется, как огнестрельное оружие ограниченного поражения. Внутри пистолета была обнаружена снаряженная обойма с патронами.

- Разрешение на оружие у находившихся в машине граждан отсутствовало. Один из них пояснил, что нашел пистолет на улице. По факту обнаружения оружия проводится проверка,- сообщил «КП -Кубань» источник в правоохранительных органах региона.