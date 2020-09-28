Директор компании в Сочи перевел 200 тысяч за поставку спирта незнакомому человеку и почти полгода ждал товар

Директор компании в Сочи попался на удочку мошенников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор одной из сочинских коммерческих компаний наверняка на всю оставшуюся жизнь запомнит сделку ,которую он заключил в апреле 2020 года.

Находясь у себя дома на улице Леселидзе, директор обнаружил в интернете сайт с предложением о продаже большого объема изопропилового спирта по чрезвычайно выгодной цене. Сочинец позвонил по указанному в объявлении телефону с кодом Оренбургской области. И прямо в ходе звонка договорился о поставках почти 700 кг спирта в Сочи.

При этом директор настолько проникся доверием к своему собеседнику, которого слышал впервые в жизни, что тут же перевел 100%-ную предоплату за товар в размере почти 200 тысяч рублей на продиктованный собеседником счет.

После этого директору уже не довелось беседовать с «поставщиком спирта» ни разу, и заветных емкостей с продукцией глава сочинской компании тоже не дождался. Тем не менее, довольно долго он все же надеялся, что сделка выгорит, потому что обратился с заявлением в полицию лишь в конце сентября.

- По указанному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»,- сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.