На Кубани пятнадцать редких дубов пустили на банные веники. Фото: Юлия БАРАНОВА

В лесном массиве у станицы Тверская, Апшеронского района местные жители срубили пятнадцать редких красных дубов. Из двух сотен веток охраняемых деревьев они собирались сделать банные веники.

«Черными дровосеками» стали трое селян из станицы Лесогорская, возраст которых от 28 до 32 лет. Они серьезно готовились к преступлению: запаслись двумя парами «кошек», чтобы легко лазить по стволам и ручной пилой-ножовкой. В назначенный день станичники отправились на территорию Тверского участкового лесничества и срубили 15 дубов.

Ветви собрали и погрузили в «Ниву». Казалось бы, все складывалось удачно, но в одном из лесных кварталов подозрительный автомобиль остановили сотрудниками казачьей лесной дружины.

- В действиях троих жителей станицы Лесогорская усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители совместно с экологами устанавливают ущерб, нанесенный природе.