На Кубань ливни с грозами и градом придут в конце сентября

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В Краснодарском крае последний день сентября обещает быть дождливым. Погода испортится с утра 30 сентября.

- В отдельных районах Кубани ожидается сильный дождь, гроза, град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, дожди принесут похолодание – до 14-16 градусов ночью и 17-22 градусов днем.

На Черноморском побережье тоже будет дождливо, температура воздуха днем опуститься до 24 градусов.

По словам специалистов гидрометцентра, это только первое дыхание осени. Октябрь традиционно принесет дожди и понижение температуры.