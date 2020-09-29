Губернатор поручил найти участки для школ и детсадов в проблемных ЖК Краснодара

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсуждались вопросы нарушения градостроительного законодательства. Глава региона отметил, что ряд глав районов остановили точечную застройку, но вопросы к некоторым руководителям муниципалитетом еще остаются, в том числе и главе Краснодара.

- Что касается Краснодара. Здесь есть несколько проблемных жилых комплексов — ЖК «Маршал» и «Олимпийский. Рядом с этими крупными жилыми комплексами все учебные и дошкольные заведения переполнены в два, а то и в три раза. Новых соцобъектов не предусмотрено, - акцентировал Кондратьев.

Вместе с тем, глава региона поручил найти участки для строительства школ и садиков в проблемных ЖК Краснодара.

- Строительство должно идти параллельно, чтобы люди уже сейчас понимали, где будут учиться их дети, - добавил он.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что губернатор обратил внимание на точечную застройку нескольких муниципалитетов. При этом раскритиковал глав Краснодара, Горячего Ключа, Северского района и Новороссийска.